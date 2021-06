Kind bei Jugendgästehaus in Papenburg von Auto angefahren

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden. (Symbolfoto)

Patrick Seeger/dpa

Papenburg. Beim Jugendgästehaus der Johannesburg an der Kirchstraße in Papenburg ist am Freitag vergangener Woche ein Kind von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge fuhr eine 46-jährige Frau gegen 17 Uhr mit ihrem BMW aus der Grundstückseinfahrt des Jugendgästehauses auf die Kirchstraße. Dabei übersah sie ein von links kommendes, vorfahrtberechtigtes Kind in Begleit