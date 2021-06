Zum defekten Lift am Bahnsteig Papenburg: Unberechenbarkeit beenden

Der Lift hinter der Treppenanlage über Gleis 1 am Bahnsteig in Papenburg ist zurzeit defekt.

Gerd Schade

Papenburg. Zugegeben, die Häufigkeit der Störungen des Aufzugs am Bahnsteig in Papenburg hat in den vergangenen Jahren nachgelassen. Verlässlichkeit sieht trotzdem anders aus. Ein Kommentar.

Für Reisende mit körperlichen Einschränkungen, Kinderwagen oder schwerem Gepäck muss dieses Bild am Lift am Bahnsteig in Papenburg wie blanker Hohn wirken. Auf dem Aushang prangt eine farbenfrohe Zeichnung, die zwei schwer beschäftigte Maul