Aufzug am Bahnsteig in Papenburg streikt mal wieder

Bis zum Wochenende soll der Defekt am Aufzug behoben sein.

Gerd Schade

Papenburg. Wer den Aufzug am Bahnsteig in Papenburg in diesen Tagen nutzen möchte, hat Pech: Der Lift ist mal wieder defekt. Bis zum Wochenende soll er repariert sein.

Es ist inzwischen eine alte Leier, in die Bahnreisende in Papenburg regelmäßig verständnislos, wütend oder einfach nur traurig einstimmen können. Der Aufzug, der das Treppensteigen zwischen den Gleisen 1 und 2 entbehrlich machen soll, ist a