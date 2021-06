Das bietet die neue Turnhalle in Herbrum den Bürgern

Der Gang gibt den Blick auf die Mehrzweckhalle frei und kann bei Bedarf als Ersatz-Tribüne dienen.

Iris Kroehnert

Herbrum. Die neue Sporthalle in Herbrum trägt den Namen "Aktivtreff". Ab dem 17. Juni kann hier Sport getrieben werden. Diese Möglichkeiten bietet die neue Halle ihren Nutzern.

Am Mittwoch, 16. Juni, soll die behördliche Schlussabnahme des neuen Aktivtreffs an der Herzogstraße stattfinden, so dass ab Donnerstag der Sportbetrieb aufgenommen werden kann. Dies teilt Projektleiter Matthias Olbrich von der Stadt Papenb