Die Polizei hat den Börgerwald in Surwold zusammen mit der Feuerwehr nach zwei vermissten Jungen abgesucht. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Surwold. Polizei und Feuerwehr sind am Samstag zu einem größeren Sucheinsatz im Börgerwald in Surwold ausgerückt. Zwei zehnjährige Jungen waren als vermisst gemeldet worden. Am Abend wurden die Kinder etwa 20 Kilometer entfernt gefunden.

Die beiden Zehnjährigen, die in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht sind, waren am Samstag zusammen mit einer Gruppe und Betreuern im Kletterwald. Am Nachmittag wurden die beiden Jungen als vermisst gemeldet, wie ein Sprecher der Pol