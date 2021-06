Mehrere Maschinen von Baustelle in Aschendorf entwendet

Die Polizei in Papenburg sucht Zeugen. (Symbolfoto)

Patrick Pleul/dpa

Aschendorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag mehrere Maschinen von einer Baustelle in Aschendorf gestohlen.

Der oder die Täter hatten sich nach Angaben der Polizei Zugang zu der Baustelle an der Hüntestraße verschafft. Dort brachen sie in einen Baucontainer sowie in einen Rohbau ein. Sie entwendeten diverse Baumaschinen. Es entstand ein Sach