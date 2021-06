Neben der "Disney Wish" (linker Bildrand), liegt die "AIDAcosma" in der großen Baudockhalle der Meyer Werft.

Christoph Assies

Papenburg / Rostock. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises hat einen Zeitplan für ihren Neubau "AIDAcosma" veröffentlicht. Fest steht auch schon, welcher Promi das Schiff taufen wird.

In einer speziellen Broschüre zu ihrem 15. Schiff der Flotte, kündigt AIDA Cruises das Ausdockmanöver auf der Papenburger Meyer Werft für Juli, die Passage über die Ems in Richtung Nordsee für Oktober an. In Bremerhaven solle das Schiff fin