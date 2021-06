Kinder sollen in Papenburg mit Gegenständen auf vorbeifahrende Autos auf der B70 geworfen haben.

Gert Westdörp

Papenburg. Ende Mai warfen in Papenburg Kinder von der B70-Brücke am Burenweg Gegenstände auf Autos. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, kam es am 22. Mai gegen 16 Uhr zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch drei Kinder. Sie warfen Gegenstände von der Brücke am Burenweg und trafen damit drei in Richtung Papenburg f