Es ist angerichtet: Am festlich eingedeckten Brauttisch im Saal von Daniela und Stephan Tepe sitzen am Vortag ihrer kirchlichen Trauung Cathrin und Heiner Nee Probe.

Gerd Schade

Aschendorf. Damit hatten Cathrin und Heiner Nee wegen Corona lange nicht gerechnet: dass sie am Tag ihrer kirchlichen Trauung Hochzeit in großem Stil im Saal feiern können. Nun freut sich das Paar aus Papenburg über „ein kleines Wunder“, das heute, 11. Juni 2021, Wirklichkeit wird.

Saalhochzeiten mit einer dreistelligen Gästezahl haben im Emsland eine lange Tradition. Darüber ohne besonderen Anlass in der Zeitung zu berichten, käme normalerweise nicht infrage. Aber was ist in Pandemie-Zeiten schon normal? Große Feiern