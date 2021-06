Als grüne Oase Papenburgs bezeichnet Arnold Lind den Stadtpark. Er spricht sich gegen die Pläne für Kletterturm und Minigolf-Anlage aus.

Gerd Schade

Papenburg. Arnold Lind will die Pläne für einen Kletterturm und eine Minigolf-Anlage im Papenburger Stadtpark nicht widerstandslos hinnehmen. Er hat eine Petition gestartet, die in den ersten Tagen viel Unterstützung erfährt.

"Der Papenburger Stadtpark muss so bleiben wie er ist" - unter diesem Titel hat der Papenburger, der für den Naturschutzbund Emsland Nord unter anderem Fledermausführungen im Stadtpark durchführt, die Online-Petition am 8. Juni in