Schwelbrand in Papenburger Fertigungshalle

Die Feuerwehr Papenburg Untenende ist am Donnerstagmorgen zu einem Schwelbrand ausgerückt. (Symbolbild)

Papenburg. Am Donnerstagmorgen ist es in Papenburg zu einem Schwelbrand gekommen. In der Fertigungshalle eines metallverarbeitenden Betriebes bemerkten Mitarbeiter zuvor Rauch.

