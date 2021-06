Zum Plan für dauerhaft autofreien Hauptkanal in Papenburg: Überfällig

Derzeit ist der Hauptkanal zwischen B70 und Deverweg in den Monaten von Mai bis Oktober für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Gerd Schade

Papenburg. Sonnige Aussichten auch für die dunkle Jahreszeit: Nach schier endlosem politischen Hickhack soll der Hauptkanal in Papenburg das ganze Jahr über autofrei sein – endlich. Ein Kommentar.

Es klingt fast zu schön, um wahr zu werden: Die Tage des Kfz-Verkehrs am Hauptkanal in Papenburg sollen tatsächlich gezählt sein. Die Autofreiheit ist mehr als überfällig.Das jetzige Hin und Her, dessen Ursprünge bis in die 1980er-Jahre rei