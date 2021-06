Bei der Aktion am Pfingstsamstag: Initiator Bernd Wittrock (von links) mit Chris Leißing, Paul Wittrock, Simon Plenter und Judith Mödden von der Landjugend Brual.

Lions-Club Papenburg

Papenburg. Die kulinarische Charity-Aktion des Papenburger Lions-Clubs am Pfingstwochenende war ein Erfolg: Der Verein spendet 8000 Euro an ein Projekt in Afrika.

Wie Bernd Wittrock vom Papenburger Lions-Club im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, seien 320 Pakete für den guten Zweck verkauft worden. Der Gesamterlös betrug 16.000 Euro, wovon nach Abzug der Kosten noch 8000 Euro übrig b