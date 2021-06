Seit 42 Jahren ist Bernd Brand Vorsitzender des Turnvereins Papenburg, der am 15. Juni sein 125-jähriges Jubiläum feiert.

Jule Rumpker

Papenburg. Auf eine 125-jährige Sportgeschichte schaut der Turnverein Papenburg zurück. Seit über 40 Jahren ist Bernd Brand Vorsitzender. Er berichtet von den Erfolgen, aber auch Rückschlägen.

Es war der 15. Juni 1896, als sich in der Gaststätte Josef Lambert Freericks in Papenburg – dem heutigen Standort des Ceka Kaufhauses – der Turnverein Papenburg gründete. In dem Mitgliederverzeichnis, das die Gründer 1896 an die S