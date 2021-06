Toter im Aschendorfer See ist 81-Jähriger aus Spahnharrenstätte

Am idyllisch gelegenen Aschendorfer See ist am Dienstagnachmittag, 8. Juni, die Leiche eines 81-jährigen Mannes aus Spahnharrenstätte aus dem Wasser geborgen worden.

Gerd Schade

Aschendorf. Ein Toter ist am Dienstag aus dem Aschendorfer See geborgen worden. Vor Ort machten laut der Feuerwehr Gaffer Probleme – ob ihnen strafrechtliche Konsequenzen drohen, ist derzeit aber noch unklar.

Das Wasser des Aschendorfer Sees ist sehr klar, Angler finden dort alle in der Region typischen Fischarten. Am Dienstag ist es dort nun zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Mitglieder der örtlichen Feuerwehr bargen am frühen Abend