Ihre Solidarität mit Werft-Betriebsrat und IG Metall signalisiert die DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland (Symbolbild).

Jan Woitas/dpa

Papenburg. Im Ringen um Arbeitsplätze auf der Meyer Werft in Papenburg gibt es für die Arbeitnehmerseite neue Unterstützung – unter anderem aus den Reihen des Kreuzfahrt- und Touristikkonzerns Tui.

Vom Tui-Konzernbetriebsrat in Hannover ging per E-Mail ein Schreiben an den Werft-Betriebsratsvorsitzenden Nico Bloem. „Wir sind zutiefst schockiert, welches Verhalten von eurer Geschäftsführung in der Auseinandersetzung um ein beabsichtigt