Toter aus dem Aschendorfer See am Ellerloh geborgen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf halfen am Dienstagnachmittag am Aschendorfer See bei der Bergung der verstorbenen Person.

Freiwillige Feuerwehr Aschendorf

Papenburg. Eine männliche Leiche ist am Dienstagnachmittag von der Feuerwehr aus einem See im Papenburger Stadtteil Aschendorf geborgen worden. Zuvor ist ein Mann vermisst worden, der am Morgen dort angeln wollte.

Nachdem ein Angler, der am Morgen zu diesem Gewässer aufgebrochen war, nicht nach Hause zurückgekehrt war, haben sich laut einem Bericht der Feuerwehr Papenburg Familienmitglieder bereits auf die Suche nach der Person gemacht.Zeitgleich wur