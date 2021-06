So lebt Tina Hassler in einer Demenz-WG - ohne eigene Demenz

Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) veränderte das Leben von Tina Hassler. An Demenz ist die 47-Jährige nicht erkrankt - lebt aber trotzdem in einer Demenz-WG in Papenburg.

Christian Belling

Papenburg. Mit ihren 47 Jahren ist Tina Hassler das "Küken" in der Demenz-WG in der Villa Savelsberg in Papenburg. Die pflegebedürftige Rheiderländerin hat sich für ein Leben in der Wohngemeinschaft entschieden - auch ohne eigene Demenz.

Sie sprüht regelrecht vor Lebensfreude. Für das Gespräch mit unserer Redaktion hat sich Hassler ein sonniges Plätzchen auf der Terrasse der Wohngemeinschaft ausgesucht. "Hier bin ich unheimlich gerne. Täglich schaue ich nach unserem Eichhör