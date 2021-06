Dr. Hendrik Bertram hat mit seiner Praxis das Ärztehaus am Marien-Hospital verlassen und neue Räume im Papenburger Carré bezogen.

Auf Kurs Marketing

Papenburg. Das Papenburger Ärzte- und Gesundheitszentrum Carré beherbergt mit Dr. Hendrik Bertram einen weiteren Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie und Sportmedizin.

Der Papenburger Arzt ist in renovierte neue Praxisräume in das Kompetenzzentrum zum Thema „Gesundheit“ am Hauptkanal links eingezogen. Nach einigen Jahren im Ärztehaus am Marien-Hospital war der Mediziner durch Umstrukturierungen