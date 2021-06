Bei einer Auseinandersetzung im Papenburger Stadtpark soll auch mit einer Schreckschusspistole geschossen worden sein.

Carsten Rehder/dpa

Papenburg. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Papenburger Stadtpark soll auch eine Schreckschusspistole eingesetzt worden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls am Freitagabend, 4. Juni.

Gegen 22.55 Uhr ist es an diesem Abend im Stadtpark am Papenburger Untenende zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, soll dabei eine Personengruppe ein bislang unbekanntes Opfer in Höhe