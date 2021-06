Auf der Meyer Werft wird weiter zäh um den richtigen Kurs aus der Corona-Krise gerungen.

Gerd Schade

Papenburg. Die Geschäftsleitung der Meyer Werft in Papenburg verteidigt ihr umstrittenes Mitarbeiter-Votum über einen geplanten Stellenabbau infolge der Corona-Krise.

Der Arbeitnehmerseite in dem seit Monaten stockenden Verhandlungsstreit warf Geschäftsführer Jan Meyer am Montag in einem Gespräch mit unserer Redaktion abermals vor, den Ernst der Lage einfach nicht erkennen zu wollen. Am selben Tag hatte