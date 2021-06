Zwischen einigen Mitarbeitern und dem Marien-Hospital schwelt ein Rechtsstreit um die betriebliche Altersvorsorge (Archivbild).

Gerd Schade

Papenburg. Das Marien-Hospital in Papenburg streitet mit einem halben Dutzend Mitarbeitern um die betriebliche Altersvorsorge.

Die Gründe dafür liegen weit in der Vergangenheit des Krankenhauses und belasten es nach eigener Darstellung finanziell schwer. Knackpunkt ist die sogenannte Ruhegeldordnung (RGO). In einem Fall hat das Hospital nun in zwei Instanzen vor Ge