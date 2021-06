Splitting in Papenburg wird in den Sommerferien ausgebessert

Protestbanner wie dieses im Einmündungsbereich in die Rheiderlandstraße machten auf den Zustand der Straße Splitting in Papenburg aufmerksam.

Gerd Schade

Papenburg. Der Splitting ist wie viele andere Straßen in Papenburg seit Jahren in einem arg sanierungsbedürftigen Zustand. In den Sommerferien soll sie spürbar ausgebessert werden. Bürgermeisterkandidat Ulli Kleinhaus (parteilos) gerät bei dem Thema trotzdem in Rage.

Der 35-Jährige, der am Splitting ein Immobilienbüro betreibt, hat an mehreren Stellen gelbe Banner aufgehängt, die in den sozialen Netzwerken auf viel Resonanz gestoßen sind. „Achtung Riesenschlaglöcher!“ steht in großen schwarzen Lettern a