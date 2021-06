In der kommenden Woche soll die Asphaltdecke in der Winkelstraße aufgebracht werden. (Symbolfoto)

Papenburg. Die Bauarbeiten in der Winkelstraße in Papenburg stehen kurz vor der Fertigstellung. Anwohner und Autofahrer müssen sich aber noch einmal kurz auf Einschränkungen gefasst machen.

"Die Arbeiten in der Winkelstraße werden nun zum Abschluss gebracht. In der kommenden Woche wird dort die Asphaltdecke aufgebracht", wird Dieter Kruth vom Fachbereich Tiefbau in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Darum werde am