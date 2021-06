Auch Johannes Pott will Bürgermeister in Papenburg werden

Auf seinem E-Scooter auch die entlegensten Winkel seiner Heimatstadt erkundet Papenburgs fünfter Bürgermeister-Bewerber Johannes Pott.

Gerd Schade

Papenburg. Es war ein gut gehütetes Geheimnis in Papenburg, nun ist es gelüftet: Mit Johannes Pott wirft ein fünfter Kandidat seinen Hut für die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister in den Ring.

Rätselraten in der Fehnstadt hatte spätestens am Pfingstwochenende eingesetzt. Anlass war eine Stellenanzeige in der Ems-Zeitung, in der ein „neuer, parteiunabhängiger Bürgermeister-Kandidat für Papenburg“ einen Referenten (m/w/d)