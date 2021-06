Gynäkologie-Chef Dr. Franz Koettnitz verlässt Marien-Hospital in Papenburg

35 Jahre lang war Dr. Franz Koettnitz als Arzt tätig, davon acht Jahre als Chefarzt der Gynäkologie am Marien-Hospital in Papenburg.

Marien-Hospital Papenburg-Aschendorf

Papenburg. Dr. Franz Koettnitz war immer ein Verfechter der natürlichen Geburt. Nach acht Jahren als Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Marien-Hospital in Papenburg hat er sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Sein Berufsweg zur Medizin begann nach Angaben des Krankenhauses 1974 als Diplom-Heilpädagoge. Anschließend nahm er an der Freien Universität in Mainz das Studium in Humanmedizin auf. Sein drittes Staatsexamen 1984 schloss er schließlich ab