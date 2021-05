Der Tote wurde an der Straße Am Dreieck aus dem Papenburger Sielkanal geborgen.

Torsten Albrecht

Papenburg. Die Polizei hat am Sonntag eine tote Person aus dem Papenburger Hafen geborgen. Die Umstände sind derzeit noch unklar, die Spurensicherung ist im Einsatz.

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, ist der Leichenfund am Sonntag gegen 16 Uhr gemeldet worden. Kurz darauf wurde die männliche Person an der Straße Am Dreieck aus dem Sielkanal geborgen. Todesursache und -zeitpunkt si