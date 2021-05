Wohin geht die Reise für die Beschäftigten auf der Papenburger Meyer Werft? Am Stammsitz im Emsland haben Geschäftsleitung, IG Metall und Betriebsrat noch immer keine Lösung für die Zukunft.

Christoph Assies/ Archiv

Papenburg. An den Standorten der Meyer-Werft-Gruppe in Turku (Finnland) und Rostock-Warnemünde haben sich Geschäftsleitung und Mitarbeitervertretung auf ein Zukunftsprogramm zur Sicherung der Werftstandorte geeinigt. Nur am Stammsitz in Papenburg scheint eine Lösung weit entfernt.

Belegschaft und Mitarbeitervertretung der zur Meyer-Werft-Gruppe gehörenden Werft Meyer Turku in Finnland haben es bereits im Sommer vergangenen Jahres erlebt: Nach Gesprächen mit der Geschäftsleitung um Tim und Bernard Meyer wurde ein Zuku