CDU appelliert eindringlich an Streitparteien auf der Meyer Werft

Die Streitparteien auf der Meyer Werft sollen sich nach dem Willen mehrerer CDU-Politiker aus der Region endlich zusammenraufen (Archivbild).

Christoph Assies

Papenburg. Im lähmenden Streit um die Zukunft der Meyer Werft in Papenburg fordern führende CDU-Politiker in der Region die Beteiligten erneut zur Einigung auf. Dabei sehen sie vor allem den Betriebsrat in der Pflicht.

„Allen muss klar sein, dass die Situation dramatisch ist. Deshalb muss auch der Betriebsrat einsehen: Es wird leider nicht ohne große Einschnitte gehen“, erklären die Abgeordneten Jens Gieseke (EU/Sögel), Gitta Connemann (Bundestag/Hesel),