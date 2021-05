Obdachlose in Papenburg vergewaltigt: Mann bleibt in Haft

Das Landgericht Osnabrück hat die Berufung eines verurteilten Vergewaltigers verworfen (Symbolbild).

Jörn Martens

Papenburg. An einer Bushaltestelle in Papenburg soll ein Mann im Alkoholrausch eine Obdachlose vergewaltigt haben. Er selbst kann sich daran nach eigenem Bekunden aber nicht erinnern. Seine Berufung wurde nun vom Landgericht Osnabrück verworfen.

In den frühen Morgenstunden des 27. Juni 2020, ein Samstag nach einer warmen Sommernacht, soll sich der Angeklagte einer 57-jährigen Obdachlosen genähert haben, die sich an einer Bushaltestelle in der Nähe der Volkshochschule auf die Bank z