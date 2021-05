Betriebsversammlung auf Abstand: Am Mittwoch wurde die Belegschaft der Neptun Werft über die von Geschäftsleitung, Betriebsrat und IG Metall beschlossenen Maßnahmen informiert.

Neptun Werft

Papenburg / Rostock. Die Neptun Werft in Rostock, eine Tochter der Papenburger Meyer Werft, baut infolge der Corona-Krise bis zu 180 Stellen ab. Die betroffenen Mitarbeiter sollen freiwillig von Bord gehen.

Was bei den Schiffbauern in Papenburg seit Monaten nicht klappt, ist in Rostock gelungen: Auf der Neptun Werft haben sich Geschäftsleitung, Betriebsrat und Gewerkschaft nach Angaben von Unternehmen und IG Metall auf einen gemeinsamen Weg au