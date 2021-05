Das will Bürgermeisterkandidat Ulli Kleinhaus in Papenburg ändern

Für den Schutz von Enten, Gänsen, Schwänen und ihrem Nachwuchs an den Kanälen in Papenburg machen sich Ulli Kleinhaus (l.) und Jonny Klasen stark.

Heyo Strenge

Papenburg. Der parteilose Bürgermeisterkandidat für die Stadt Papenburg, Ulli Kleinhaus, will im Fall seiner Wahl am 12. September 2021 im Rathaus einiges ändern. An einigen Stellen im Stadtgebiet soll es Babywickelstationen geben. Und auch für Schwimmvögel macht er sich stark.

Wie der 35-jährige Inhaber eines Immobilienbüros am Obenende mit markigen Worten mitteilt, betrifft das vor allem die Strukturen in der Verwaltung. Zuallererst werde er einen hauptamtlichen Juristen oder eine Juristin einstel