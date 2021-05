Nach 18-monatiger Bauzeit am 23. Februar 1870 eingeweiht worden ist die Nikolaikirche in Papenburg.

Gerd Schade

Papenburg. Eine Kirche in bester Lage – diesen in doppeltem Sinne treffenden Titel trägt das Buch, das anlässlich des 150-jährigen Bestehens der evangelisch-lutherischen Nikolaikirche in Papenburg erschienen ist.

Pandemiebedingt fällt das Werk wie so Vieles wegen Corona aus dem zeitlich korrekten Rahmen, der die Jahre zwischen 1870 und 2020 umfasst. Seinem Lesewert nicht nur als einem Stück Papenburger Stadtgeschichte tut dieser Umstand allerdings k