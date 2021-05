Drei Storchenküken am Aschendorfer Heimathof geschlüpft

Drei Jungstörche sind im Storchennest am Aschendorfer Heimathof geschlüpft. In knapp neun Wochen werden sie flügge.

Heimat- und Bürgerverein Aschendorf/Gerd Bohse

Aschendorf. Drei kleine Storchenkinder sind im Nest am Aschendorfer Heimathof geschlüpft. In Echtzeit können Storchenfreunde die Küken über eine Kamera beobachten.

„Vier Eier hat Störchin Lisa insgesamt gelegt“, berichtet Gerd Bohse vom Heimat- und Bürgerverein Aschendorf (HBV). Das erste Küken ist am 14. Mai in dem Nest am Heimathof geschlüpft. „Wir haben zuerst vermutet, dass das Küke