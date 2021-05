Mauern und Scheiben beschmiert: Zeugen in Papenburg gesucht

Die Schmierereien müssen oft von Spezialfirmen entfernt werden.

Symbolfoto: Ilona Ebenthal

Papenburg. An mehreren Orten am Papenburger Untenende sind Mauern und Fensterscheiben mit Farbe beschmiert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits in der vergangenen Woche zwischen dem 13. und 14. Mai zum Vorfall in der Friederikenstraße und an der Straße Auf der Deverweide. Unbekannte beschmierten dabei das Mauerwerk eines Schmuckladens, die F