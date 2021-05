Die Hochbeete in ihrem Garten pflegt Herta Messmann auch mit 100 Jahren noch selbst.

Gerd Schade

Papenburg. Herta Messmann aus Papenburg darf auf ein bewegtes und erfülltes Leben zurückblicken. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes stand sie allein mit einem Unternehmen und sechs Kindern da. Heute vollendet sie ihr 100. Lebensjahr.

Als Herta Schoof am 18. Mai 1921 in Lübeck das Licht der Welt erblickt, sind in Deutschland die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs vielfach noch spürbar. Die Weimarer Republik lernt weiter mühsam laufen (und bleibt doch stets instabil), di