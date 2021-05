Auf Meyer Werft gebaute "Odyssey of the Seas" fährt doch nicht ab Israel

Der Start des jüngsten Meyer-Neubaus "Odyssey of the Seas" ist zum dritten Mal neu geplant worden.

Christoph Assies / Archiv

Papenburg / Miami. Das auf der Meyer Werft in Papenburg gebaute Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" sollte ab Anfang Juni erstmals Kreuzfahrten unternehmen: Ausschließlich für geimpfte israelische Passagiere. Daraus wird nun nichts.

Nach der Emspassage der "Odyssey of the Seas" kündigte die US-Reederei Royal Carribean International im März an, den Neubau der Papenburger Meyer Werft erstmals ab Haifa (Israel) ausschließlich für gegen das Coronavirus geimpfte israel