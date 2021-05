Stadt Papenburg will es wissen: Wie soll sie Bauland entwickeln?

Wie soll die Baulandstrategie in Papenburg aussehen? Dazu hat die Stadt eine Online-Umfrage gestartet (Archivbild).

Gerd Schade

Papenburg. Das Thema Wohnungsbau schlägt in Papenburg derzeit Wellen. Bei der künftigen strategischen Ausrichtung in Sachen Baulandentwicklung will die Stadt Bürger und Bauwillige nun stärker als bisher mitnehmen. Dazu hat sie eine Online-Umfrage gestartet.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, solle sich die Baulandstrategie „noch stärker an den Anforderungen, den Zielen und den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger ausrichten. Themen wie etwa Barrierefreiheit, Nachha