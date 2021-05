Nur noch in deutlich verringertem Maße werden in den kommenden Wochen in den beiden emsländischen Impfzentren in Papenburg (Foto) und Lingen Erstimpfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna durchgeführt.

Christian Belling

Meppen. In den kommenden Wochen soll es in Impfzentren in Niedersachsen keine Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geben. Welche Auswirkungen hat das auf die Impfzentren im Emsland?

Das ist definitiv ein Rückschlag auch für die Corona-Impfkampagne im Emsland: Aufgrund unregelmäßiger Impfstoff-Lieferungen des Bundes kündigte das Land Niedersachsen an, dass die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna in den