Corona: Drive-in-Teststation am Papenburger Kino geht an den Start

Ein Corona-Schnelltest aus dem Auto für die gute Sache ist ab Donnerstag auf dem Parkplatz des Papenburger Kinos möglich. Darüber freuen sich (von links) Astrid Muckli, Heike Duong-Dettmers und Cong-Chinh Duong.

Kinobetriebe Muckli

Papenburg. In Papenburg geht am Donnerstag, 13. Mai 2021, eine weitere Corona-Drive-in-Teststation in Betrieb. Auf dem Parkplatz des Kinos werden ohne vorherige Anmeldung Schnelltests durchgeführt.

Wie Astrid Muckli, Geschäftsführerin der Kinobetriebe Muckli, berichtet, werden die Tests von den Papenburger Ärzten Dr. Cong-Chinh Duong und Dr. Heike Duong-Dettmers durchgeführt. Geschultes Personal wird ab Donnerstag, 10 Uhr, die kostenl