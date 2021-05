Wiederaufbau der „Friederike“ in Papenburg mit Kreuzfahrt-Technik

Vermessunsgfachleute der Meyer Werft: Auf der "Friederike" setzen Tobias Schaub, Julian Meyer und Jurij Scheerbarth modernste Technik aus dem Kreuzfahrtschiffbau ein.

Gerd Schade

Papenburg. Nach dem Großbrand auf dem Museumsschiff „Friederike“ in Papenburg sind die Arbeiten für den Wiederaufbau in vollem Gange. Für Ludger Husmann von der Meyer Werft schließt sich dabei gewissermaßen ein Kreis.

Von außen erscheint die Brigg, an deren Masten sich an diesem Vormittag das Licht der Maisonne bricht, für das ungeschulte Auge nahezu unversehrt. Wie sehr das Feuer auf einem der Wahrzeichen der Fehnstadt in der Nacht nach Neujahr gew