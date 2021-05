So groß ist die Freude über das erste frisch Gezapfte in Papenburg

Einen Weißwein und ein frisch gezapftes Bier servierte Natalie Debuhr vom News-Café in Papenburg ihren ersten beiden Gästen nach Wiederöffnung der Außengastronomie.

Gerd Schade

Papenburg. Nach monatelanger Schließung wegen der Corona-Krise nahmen am Montag in Papenburg erstmals wieder Gäste in der Außengastronomie in Papenburg Platz. Auch wenn es augenscheinlich zunächst verhalten anlief: Die Sehnsucht war offenbar groß.

Endlich wieder ein frisch gezapftes Bier genießen – diese Gelegenheit ließ sich Piet Kipp am Nachmittag in Papenburg nicht entgehen. Zusammen mit seinem Begleiter, der sich von Natalie Debuhr einen Weißwein servieren ließ, nahm der Frankfu