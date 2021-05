Gottesdienst unter freiem Himmel in Papenburg

Mit Blick auf die Kirche wird der Freiluft-Gottesdienst im Nikolai-Park in Papenburg gefeiert.

Gerd Schade

Papenburg. Bei der Nikolaikirche in Papenburg findet am Himmelfahrtstag (Donnerstag, 13. Mai 2021) um 10 Uhr ein Freiluft-Gottesdienst statt. Dazu laden die evangelisch-lutherischen Pfarreien aus Papenburg und Aschendorf ein.

In den vergangenen Jahren habe es in turnusmäßigem Ausrichterwechsel an Christi Himmelfahrt immer einen gemeinsamen Gottesdienst gegeben, sagt Sebastian Borghardt, Pastor der Nikolaigemeinde. 2020 habe er wegen der Pandemie allerdings ausf