Auch 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges arbeitet die Gedenkstätte weiter an der Klärung persönlicher Schicksale von NS-Opfern (Archivbild).

Gerd Schade

Esterwegen. Auch 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind noch nicht alle persönlichen Schicksale geklärt. Das ist bei einer Gedenkveranstaltung in Esterwegen deutlich geworden.

Zum Gedenken an das Kriegsende am 8. Mai 1945 und der Befreiung vom Nationalsozialismus hat der emsländische Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) stellvertretend für die Mitglieder des Kreistages und im Gedenken an die Opfer einen Kranz auf de