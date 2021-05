Ab Montag gesperrt ist diese Brücke am Splitting in Papenburg.

Gerd Schade

Papenburg. Die Sanierung der Brücken in Papenburg geht weiter. Als nächstes ist die Fußgängerbrücke über dem Splittingkanal in Höhe des Friseursalons Strohschnieder dran. Ab Montag, 10. Mai 2021, wird sie gesperrt. Das hat Folgen für Fußgänger und Radfahrer.

Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadtverwaltung bis Freitag, 28. Mai 2021, an. In diesem Zeitraum könne auch die Fußgängerampel in dem Bereich nicht genutzt werden. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, die neue Brücke in Höhe K