Zum Muttertag: Grüne in Papenburg fordern mehr Gleichberechtigung

Fordert mehr Gleichberechtigung: Günter Buss.

Grüne

Papenburg. Ein "Danke" allein genügt nicht - unter diesem Motto machen sich die Grünen in Papenburg anlässlich des Muttertages am Sonntag, 9. Mai 2021, aufmerksam.

An mehreren Orten im Stadtgebiet haben die Grünen um den Stadtratsfraktionsvorsitzenden Günter Buss ihre Botschaft großflächig passiert, unter anderem an der Straße "Am Stadtpark" gegenüber dem Mariengymnasium. „Ein ,Danke' genügt nich