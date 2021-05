Open Air im Stadtpark: Olli Schulz gibt Konzert in Papenburg

Wie aus einer anderen Zeit wirkt dieses Foto mit Olli Schulz im Dezember 2019 bei einem Auftritt inmitten von Zuschauern im ausverkauften Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Bremen-Vegesack. Im September kommt der Hamburger nach Papenburg.

Viktor Schanz

Papenburg. Nach langer Pause soll in Papenburg erstmals wieder ein Konzert steigen - und was für eines: Am Sonntag, 5. September 2021, tritt Olli Schulz unter freiem Himmel im Stadtpark auf. Karten sind ab sofort zu haben.

Paukenschlag trotz Pandemie: Während coronabedingt auch im Emsland viele Kulturveranstaltungen abermals abgesagt beziehungsweise verschoben werden, will die Papenburg Marketing GmbH (PMG) durchstarten und die Zwangspause beenden. Entspreche