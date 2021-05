Tagesausflug in die Niederlande: Volle Innenstadt trotz Corona

Der Groninger Vismarkt ist beliebt – und entsprechend gut besucht.

Daniel Noglik

Groningen. Dass Tagesausflüge in die Niederlande problemlos möglich sind, ist gefährlich und fahrlässig. Eine Analyse über ein Versagen auf beiden Seiten der Grenze.

Was ich am vergangenen Freitagnachmittag in der Groninger Innenstadt gesehen habe, ließ mich einigermaßen sprachlos zurück: Innige Umarmungen, sehr wenige Masken, kaum Abstand und vor allem eine Stimmung, als hätten wir die Corona-Pandemie