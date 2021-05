Kampf gegen Kanalkraut in Papenburg ohne Amphibienfahrzeug

Nicht als Dauerlösung infrage kommt aus Sicht der Papenburger Stadtverwaltung der Einsatz eines Amphibienfahrzeuges in den Kanälen, wie er hier Ende September 2020 getestet worden ist.

Gerd Schade

Papenburg. Die Stadt Papenburg nimmt den Kampf gegen die Verkrautung der Kanäle im Sommer wieder auf. Ein Amphibienboot, wie es 2020 getestet wurde, kommt dabei allerdings nicht zum Einsatz.

Die zunehmende Verkrautung der Kanäle in der Fehnstadt war im vergangenen Jahr ein großes Thema. Nun beschäftigt sich der Umweltausschuss der Stadt damit in seiner anstehenden Sitzung am Donnerstag, 6. Mai 2021, ab 17 Uhr im Saalbetrieb Sch