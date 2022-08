Gemeinsam mit den verantwortlichen Ausbildern sprach der Vorstand der Bunte-Gruppe die 23 Auszubildenden frei. FOTO: Bunte up-down up-down Zweimal Einserschnitt 23 Azubis bestehen die Berufsausbildung bei Bunte in Papenburg Von Kristina Müller | 04.08.2022, 13:40 Uhr

Das Bauunternehmen Bunte in Papenburg bildet in insgesamt 18 Berufen und zwei dualen Studiengängen aus. In diesem Jahr wurden 23 Auszubildende losgesprochen – und gleich 25 neue Auszubildende begrüßt.